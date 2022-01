Un habitant d'Apt demande d'améliorer l'accueil aux urgences de l'hôpital

A Apt (Vaucluse), un habitant demande à l'hôpital d'améliorer le comportement du personnel des urgences. Cet habitant explique que l'accueil de sa femme a été désagréable lorsqu'elle a annoncé qu'elle était positive au Covid. La direction de l'hôpital évoque une affaire "montée en épingle". L'habitant d'Apt dit "comprendre la pression du personnel hospitalier" mais il espère que l'hôpital doit travailler sur les raisons du comportement du personnel soignant. L'hôpital a prévu d'adresser une lettre d'explication à cet habitant.

Réflexions désagréables lorsqu'elle annonce qu'elle est positive au covid

C'est pour une douleur à la jambe, un risque de thrombose, que Barthélémy Dosseto a conduit sa femme à l'hôpital d'Apt : "à partir du moment où elle a annoncé qu'elle était positive au coronavirus, le personnel hospitalier s'est montré assez désagréable. Ca a été des réflexions 'bin vu que vous êtes positive, on ne va pas déranger le radiologue'. C'est ahurissant que ça se passe comme ça". La femme de Barthélémy Dosseto a attendu plusieurs heures dehors dans le froid.

L'hôpital d'Apt explique que la patiente a eu les traitements nécessaires mais que cette affaire ne justifie pas qu'on la monte en épingle. L'hôpital précise que - comme dans les autres services d'urgence - les malades attendent à l'extérieur des urgences.

Dépasser le mécontentement des usagers pour éviter des casseroles à l'hôpital

Barthelemy Dosseto souhaite changer les comportements aux urgences : "j'imagine que le personnel subit des pressions depuis plusieurs mois et que c'est difficile de travailler mais en aucun cas les usagers doivent en pâtir. Il suffisait d'un peu de considération et de quelques explications pour nous rassurer. Je n'aimerais pas que ca aille plus loin. Il faut dépasser le mécontentement des usagers pour prendre en considération le comportement de ces soignants-là à ce moment-là pour éviter que l'hôpital ait des casseroles".

L'hôpital d'Apt prépare un courrier pour expliquer à la patiente qu'elle a eu le traitement nécessaire pour son état de santé.