Un habitant d'Auxonne recrute une trentaine de volontaires pour se battre en Ukraine

Un habitant d'Auxonne se dit déterminé à rejoindre l'Ukraine pour se battre contre les Russes ! Essacq Baloutch, 73 ans, franco-afghan installé en Côte-d'Or depuis plus de 50 ans et marié à une française a déjà combattu l'armée rouge. C'était en Afghanistan dans les années 80.

Il lance un appel pour recruter des volontaires pour rejoindre la Résistance ukrainienne. Le départ se fera normalement d'ici quelques jours en voitures personnelles. Essacq Baloutch dit avoir déjà recruté une trentaine de personnes : des Parisiens, des Dijonnais et quelques Bizontins.

"Il y a 100 mille Ukrainiens qui vivent en France, je lance un appel pour qu'ils m'accompagnent. Avec les résistants volontaires on va là-bas pour défendre leur pays". Parmi ses compagnons figurent "des garçons de 20 ans, 24 ans, 33 ans, 40 ans... quand je leur demande pourquoi ils viennent avec moi tous me disent vouloir protéger la liberté".

Essacq Baloutch assure avoir des contacts en Ukraine, un pays où il n'est jamais allé. "Nous avons des amis qui nous attendent à la frontière et qui doivent nous fournir des armes et nous former durant une semaine". Le but étant "de protéger un village où une petite ville" mais le septuagénaire, prudent, assure ne pas pouvoir en dire plus pour l'instant.

Essacq Baloutch a écrit un livre où il raconte son histoire © Radio France - Thomas Nougaillon

Louis de Broissia, ex-président du conseil général de Côte-d'Or et ex-sénateur a décidé d'aider financièrement Essaq Balouch. "Je l'ai toujours soutenu notamment lorsque l'armée rouge avait envahi son pays l'Afghanistan, à l'époque nous avions créé une association qui fournissait de l'aide matérielle et qui avait permis d'acheter des armes destinées à la résistance afghane".

Essacq Baloutch souffle que les volontaires qu'il a recruté sont médecins, ingénieurs, policiers municipaux, podologues ou encore maçon. Les autorités françaises quant à elles rappellent que l'Ukraine est une zone de guerre, classée rouge, et que tout déplacement y est "formellement déconseillé".

Retrouvez ce reportage et le témoignage d'Essacq Baloutch ce mardi 1er mars dans le 6/9 de France Bleu Bourgogne.