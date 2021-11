Un habitant d'Exincourt finance un rallye humanitaire pour rendre hommage à son père

Emmanuelle et Cyrielle, pompière et infirmière, vont traverser un bout d'Afrique à bord d'un ancien camion des pompiers du Doubs

Faire son deuil grâce au don. C'est la démarche d'un habitant d'Exincourt, Sébastien Félix. Son père, fauché par une voiture il y a 22 ans, est décédé il y a cinq ans, après avoir été lourdement handicapé plusieurs années. Sébastien vient seulement, après de longues démarches, de toucher une grosse somme d'argent de l'assurance de son père. Plutôt que de s'en servir pour son propre plaisir, il choisit d'en faire don à la communauté à travers des associations, des Ehpad et des particuliers.

Un rallye humanitaire

Emmanuelle et Cyrielle, pompière et infirmière, vont traverser un bout d'Afrique à bord d'un ancien camion des pompiers du Doubs. Un périple humanitaire : "On accompagne la caravane Cœur de Gazelles qui dispense des consultations médicale tout au long du rallye", souligne Emmanuelle. Sur neuf jours de rallye, environ 8 000 consultations de plusieurs spécialités seront assurées auprès des populations.



Elles financent le voyage grâce à une levée de fonds, et surtout Sébastien Félix. Il leur donne 10 000 euros de l'assurance vie de son père, touché par leur projet parce qu'elles aussi ont perdu leurs papas. "On a eu chacun un grand deuil, mais on ne veut pas les oublier. Et la seule façon de ne pas les oublier est de laisser une trace dans l'histoire".

La descendance du Brave

Cette trace, c'est une inscription sur le camion des deux aventurières : "La descendance du Brave", en référence au surnom du père de Sébastien. "Un nom et un prénom, ça peut disparaître, un surnom ça restera éternellement. C'est pour ça que moi, Sébastien, et ma fille Zoé, on est la descendance du Brave, qui était mon père Patrice", explique Sébastien.