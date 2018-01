Depuis le 5 janvier, la maison de Joël Heyman est inhabitable. L'un des murs s'est en partie effondré. Hébergé par des amis, le retraité tenter d'obtenir réparation auprès de son assureur... le combat s'annonce long et compliqué.

Le 5 janvier, la vie de Joël Heyman a basculé. A l'heure du déjeuner, ce retraité à l'allure fringante est chez des amis. A son retour, il constate l'irréparable : l'un des murs de sa maison s'est en partie effondré.

Après l'intervention des pompiers, le maire prend un arrêté de péril imminent, Joël a tout juste le temps de récupérer quelques affaires, sa maison est devenue inhabitable.

Il y a 8 ans, Joël a acheté cette maison sur deux niveaux, construite en 1814. Elle est accolée à une grange. "J'ai mis de l'argent dans la maison, je l'ai renforcée avec des tirants... avant l'effondrement je faisais une salle de bain à l'étage."

"Ils m'ont dit que je n'aurai rien"

Pour lui, l'origine du sinistre ne fait aucun doute : « C’est à cause de la pluie et du vent ». Mais l'assurance ne l'entend pas de cette oreille. La Caisse d'Epargne, qui a diligenté un expert, ne fait pas de lien entre la tempête et l'effondrement du mur. "Ils m'ont dit que je n'aurai rien", raconte Joël Heyman.

"Les assureurs vendent leurs services par téléphone, mais ils ne se déplacent pas pour évaluer l'état d'un bien", s'emporte le maire de Chamberaud, Michel Giron. "Là, en quelques heures, un expert est arrivé pour faire un constat."

Une souscription publique sur internet

La situation de Joël est compliquée. "J'ai zéro sur mon compte et je suis à la rue." L'homme doit rembourser sa maison durant encore 4 ans.

Pour l'aider, le maire fait appel au préfet de la Creuse pour qu'il obtienne le classement de Chamberaud à l'état de catastrophe naturelle.

Quant à la fille de Joël, elle lance une souscription publique sur Leetchi.