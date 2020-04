Un habitant de Colombes a réalisé un trail chez lui au profit des soigants

52 heures de course, 163 km et 10.000 mètres de dénivelé entre son jardin et son grenier en passant par son garage : Fabrice Pancrazi a réalisé un trail de deux jours, du 28 au 30 Mars, dans sa maison, à Colombes (Hauts de Seine) afin de collecter des fonds destinés aux personnels soignants.

Parti le samedi matin à 6h, il est arrivé le lundi matin à 11h et a parcouru 700 fois l'aller-retour de son allée privée, longue de 165 mètres, et plus de 12.000 aller-retour des trois étages de sa maison, avec une heure de sommeil le dimanche et une heure le lundi.

Contrainte particulière : cet habitué des courses devait courir dehors la nuit pour ne pas réveiller sa femme et ses quatre enfants. C'est durant la journée qu'il grimpait dans les étages pour parcourir le dénivelé qu'il s'était fixé.

Ce père de famille, habitué des courses est l'invité de France Bleu Paris ce mercredi à 6h20.

La cagnotte, en ligne jusqu'au dimanche 26 avril, affiche 16.810 € à ce jour.