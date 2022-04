Un habitant de Cruas remporte le jackpot à l'Euromillions : "On ne sait pas qui c'est"

Dans le bureau de tabac de Gilles, c'est le sujet de discussion numéro 1. C'est chez lui que la grille gagnante a été validée le 18 mars. Un de ses clients a remporté 27 millions d'euros à l'Euromillions. "Cela ne parle que de ça, raconte le gérant derrière son plexiglas. Les clients me disent qu'ils auraient bien aimé gagné ou qu'ils espèrent que le gagnant était quelqu'un qui en avait besoin. Cruas est un petit village. Les nouvelles se savent vite et tout le monde aimerait savoir qui c'est".

Un gagnant anonyme

Le mystère plane autour du plus gros gagnant d'Ardèche. La Française des Jeux précise simplement qu'il s'agit d'un septuagénaire. Jean-Christophe, le barman à proximité a pourtant bien essayé de trouver l'heureux gagnant. "J'ai demandé à mes clients mais je ne sais toujours pas qui c'est", sourit-il. Peut-être lui-même ? "Je n'ai pas soixante-dix ans !", rigole l'Ardéchois derrière son comptoir.

Un peu plus, dans le bar de Harry, mêmes discussions. "Toutes les discussions tournent autour de ça", témoigne-t-il. Lui, imagine très bien ce qu'il ferait avec 27 millions d'euros : "Je partirai en vacances et je prendrai ma retraite". Son client à côté plaisante : "Je rachèterai le bar d'Harry". Plus sérieusement, pas de dépenses inutiles et excessives, les habitants répondent tous leur envie de mettre à l'abris leurs proches voire d'investir. C'est d'ailleurs ce que le vrai gagnant compte faire : pas de changement de maison ou de voiture mais un soutien financier à ses enfants.

Le nouveau millionnaire souhaite rester anonyme, ce que Harry comprend très bien : "Après, il aura plein de nouveaux amis qui vont lui réclamer des sous". "Vivons heureux, vivons caché", répond son client accoudé au zinc. Quelle que soit l'identité du gagnant, tous les habitants sont d'accord sur un point : "Tant mieux pour lui".