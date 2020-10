Un habitant de Dordogne amputé du tibia lance une cagnotte en ligne pour aménager son logement

Un homme de 51 ans et sa compagne habitants de Ginestet, en bergeracois en Dordogne, lancent une cagnotte en ligne. Olivier Pasquon c'est son nom est aujourd'hui handicapé. Il a été été amputé du tibia droit il y a trois ans et demi après un grave accident du travail et il a aujourd'hui besoin de faire des travaux chez lui pour adapter son logement à son handicap.

Ce père de deux petites filles n'a malheureusement pas les moyens de financer lui même ces travaux indispensables pour qu'il puisse continuer à vivre normalement. En tout cas le mieux possible. Car la vie d'Olivier Pasquon a basculé en avril 2017 alors qu'il était au travail.

"Je me suis retrouvé le pied écrasé sous un chariot élévateur, suite à cela j'ai été amputé au niveau tibial droit. J'ai toujours des douleurs, c'est toujours compliqué au niveau de l'appareillage. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de prothèses définitives, je suis toujours en adaptation de prothèse" dit-il.

Olivier Pasquon se déplace donc essentiellement en fauteuil roulant. Des aménagements ont déjà été faits chez lui dans la salle de bain par exemple grâce à des aides de l'agence pour l'habitat. Mais le problème, c'est surtout pour accéder à la maison explique Olivier Pasquon. "Au niveau de l'extérieur, c'est là que cela se gâte. Avant mon accident, on avait acheté la maison, j'ai eu l'accident cinq mois après. Donc on avait commencé les travaux de terrassement, à l'époque j'avais prévu des marches et donc c'est un peu compliqué pour aller jusqu'à la voiture, et pour plein de choses" explique-t-il.

L'idée serait donc de transformer les marches en pan incliné. Le couple a déjà emprunté auprès de leurs familles respectives, auprès des banques. Mais cela ne suffit pas... Le devis est estimé à 15.000 euros. Olivier Pasquon espère désormais que la cagnotte lancée sur Leetchi l'aidera à améliorer son quotidien.

Pour l'aider, c'est ici !