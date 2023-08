Un habitant de Dordogne met une pancarte sur son fauteuil roulant pour rechercher une aide à domicile

Il a tout essayé depuis que l'une de ses aides à domicile lui a appris fin juillet sa volonté de quitter son travail. Stéphane Chaillout, habitant de Neuvic, en Dordogne est tétraplégique. Il recherche un nouvel auxiliaire de vie pour la remplacer, en vain. A l'arrière de son fauteuil roulant, une pancarte jaune est scotchée. Dessus, on peut y lire "Je recherche une aide à domicile !!!". Stéphane l'a accrochée avec l'espoir que l'affiche fonctionne mieux que les nombreuses annonces Leboncoin, pôle emploi, et appels à des associations qu'il a fait ses dernières semaines.

"C'est ce qui marche le mieux, j'ai rencontré pleins de personnes avec ça", assure celui qui se promène régulièrement à Neuvic et qui s'est rendu à Périgueux. Des personnes lui ont parlé et l'une d'entre elles devait même venir travailler mais a finalement annulé. "C'est une bouteille à la mer, il faut tout essayer pour se donner le plus de chances possibles", ajoute l'habitant.

"Je ne peux pas m'arrêter de vivre"

Il y a de quoi perdre espoir. Le cinquantenaire raconte : "des associations m'ont dit que je ne trouverai jamais de personne pour travailler le soir ou le week end". Car Stéphane a surtout besoin d'aide pendant ces périodes pour se lever, se doucher, s'habiller ou se coucher. Il souffre de tétraplégie depuis un accident de la route il y a 31 ans. Ses deux jambes et ses doigts ont perdu leur mobilité. "Je ne peux pas m'arrêter de vivre ni pour les fêtes, ni pour les week end, ni pour les soirs", souffle celui qui dit même avoir entendu un directeur d'association lui dire : "Monsieur, vous n'irez plus vous coucher à 20 heures, il faudra vous coucher à 17 heures".

Habitant de Neuvic depuis quatorze ans, il organise un planning avec quatre auxiliaires de vie. S'il n'en a plus que trois, ils vont "le dépanner" au début mais Stéphane craint d'en voir une autre partir avec la fatigue. "Si je n'ai pas d'aide, je ne peux pas me lever, me doucher, m'habiller, je peux cuisiner un petit peu mais ce n'est pas génial… c'est vital en fait".

Des conditions difficiles

Mais celui qui est engagé dans l'association APF France Handicap l'assure, il comprend que le métier d'aide à domicile n'est plus attractif. Il dénonce : "c'est un politique mal menée depuis des années. J'ai honte de faire travailler chez moi des gens pour 11 euros de l'heure". Selon lui, le taux décidé par le département n'est pas suffisant par rapport au travail réalisé.

Sans une bonne rémunération, il restait encore le sens de leur travail. Mais Stéphane poursuit : "Certaines auxiliaires de vie ont moins d'une heure pour lever une personne, la doucher, l'habiller, la mettre sur un fauteuil. Ce sont des gens qui ont à cœur d'aider les autres. Quand ils ont l'impression de ne plus le faire correctement, ils n'ont plus envie de faire ce métier". Il souhaite donc les voir mieux rémunérer et avoir de meilleures conditions de travail pour "faire en sorte qu'aussi bien le patient que le soignant puisse vivre dignement".

Stéphane recherche une aide à domicile soit un soir par semaine entre 20 heures et 23 heures, le lundi matin de 8 heures à 13 heures et un week end par mois aux mêmes heures, soit trois soirs par semaines.