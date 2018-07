Nantes, France

Christophe Noris est un amoureux des jeux de société. C'est sa passion et son métier : il en vend à domicile. Alors quand il a appris le triste sort de la ludothèque de la Maison des Haubans à Nantes, il s'est lancé un défi : rassembler un maximum de jeux de société gratuitement pour la réouverture de la ludothèque fin août. "Ils ont tout perdu, je ne pouvais pas laisser ces enfants et ces adultes sans rien."

" Une large palette de jeux"

Cet habitant de Saint-Sébastien-sur-Loire a donc contacté six maisons d'éditions et leur a proposé de faire des dons. "Je leur ai expliqué la situation par mail et en une semaine trois maisons m'ont répondu", explique t-il. Des réponses toutes positives. Pour le moment, Christophe Noris a reçu trois colis avec une trentaine de jeux au total : "C'est vraiment une large palette de jeux, il y en a pour tous les âges, des puzzles, des loisirs créatifs ou encore des jeux de réflexion."

Les jeux sont aussi importants que les livres

Pour ce passionné de jeu de société, retrouver une ludothèque la mieux équipée possible dans le quartier est primordial. "Les jeux sont aussi importants que les livres pour moi. On peut apprendre à compter, à lire, et puis ça crée du lien social, on y joue à plusieurs, en famille : c'est inter-générationnel."

Christophe Noris déposera tous les jeux qu'il a rassemblé durant l'été le 21 août à la ludothèque des Haubans. En attendant, il espère convaincre d'autres maisons d'éditions de faire des dons.