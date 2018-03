Cher, France

L'informatique, Antoine Barraud est tombé dedans quand il était petit : "_A 14 ans, j'installais le réseau informatique de mon collège_... et 30 ans plus tard, je conçois des bornes d'arcade ! "

Tout jeune, Antoine se prend de passion pour "le bidouillage" comme il dit... Il démonte et remonte des consoles, des ordinateurs. Mais il se trompe de vocation, et devient cuisinier. "_Un jour, je me suis mis à fabriquer sur ma table de salon une borne arcade_. Vous savez, ces jeux qu'on avait dans les bistrots dans les années 80, un meuble jeux vidéos. Je l'ai montré au FabLab, et les gars m'ont dit... mais il faut arrêter la cuisine là!"

4 ans plus tard, Antoine a fait des bornes d'arcade l'une de ses spécialités. En plus de les construire, à partir de vieux minitels ou d'anciennes consoles de jeux, il s'est mis au graphisme pour les orner de dessins maison.

Des consoles de jeux made in Berry

Mais ce n'est pas le seul atout du chef...

Je voulais à la fois lutter contre le gaspillage et m'appuyer sur le circuit court, comme en cuisine, pour valoriser les savoir-faire locaux. J'ai donc construit _des consoles de jeux à 70% berrichonnes_. Le plastique est fait à Fussy, l'électronique à Vatan par exemple..

Avec des bornes d'arcade allant de 1500 à 4500 euros et des consoles vendus autour de 350 euros, Antoine ne vit pas encore de sa passion. Il a donc décider de diversifier ses activités : "Je fais du dépannage informatique, je peux aussi _imprimer des pièces détachées pour réparer par exemple un bouton de gazinière ou un morceau d'aspirateu_r. On peut aussi faire du soutien pour aider les gens à installer une imprimante par exemple". Le tout à Chateaumeillant, dans son petit atelier.

Mais ce n'est pas le seul projet :

_Je voudrais aussi donner des cours de technologie à des enfants de la MJC_. On pourrait imaginer leur faire construire leur propre borne d'arcade à partir de matériaux de recyclage. Il travaillerait comme cela l'informatique, le codage, le graphisme, l'utilisation de logiciels de retouche photo, le travail du bois et même de l'optique... Ca serait intéressant"

ABGSolution est installé rue Zoe Berger à Chateaumeillant.