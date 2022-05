Un habitant du Lot poursuivi pour avoir, en récidive, menacé de mort le maire de sa commune

Un habitant de Calvignac, petit village de 200 habitants entre Saint-Cirq-Lapopie et Cajarc (Lot), a été déféré ce mercredi 4 mai pour avoir insulté et menacé de mort le maire de sa commune. Ce n'est pas la première fois que le sexagénaire est pris en faute, en plus. Il risque 5 ans de prison.