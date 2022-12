Un habitant du Manoir dans le Calvados maintient ses illuminations de Noël malgré la crise énergétique

Pour Thierry Trudelle, c'est bien simple, "ses lumières, c'est sacré" ! Et c'est sa femme, Nathalie, qui le dit ! A 60 ans, cet habitant du Manoir, village de quelques 300 habitants près de Bayeux n'aime pas Noël. Il adore ! Hors de question de laisser la crise énergétique court-circuiter les fêtes de fin d'année même si le retraité a du rester raisonnable.

Thierry Trudelle décore son jardin et sa maison depuis 1997 ! © Radio France - Elodie Touchais

36 sapins, 35 prises électriques et des kilomètres de guirlandes

Un mois et demi que Thierry Trudelle passe ses journées dans le jardin, à installer du matin au soir ses décorations. "C'est du boulot" explique le sexagénaire qui fait tout par lui même, des peintures à la construction du traineau du père-noël. Cette année, il a donc installé 36 sapins, chacun habillé de guirlandes lumineuses, "des milliers de leds mais quand même moins nombreuses" que l'hiver dernier précise Thierry Trudelle, bien obligé de rester raisonnable : "avec l'électricité, il faut faire attention".

Pour éviter que la facture d'électricité explose, Thierry Trudelle a du se résoudre à installer moins de guirlandes lumineuses - Elodie Touchais

Eclairer moins longtemps et moins souvent pour faire des économies

Le couple qui ne veut pas arrêter ses illuminations de Noël a du faire un choix. Des décorations sont restées au garage et pour éviter que ces éclairages ne lui coutent une petite fortune, Thierry a aussi décidé de les allumer moins longtemps et moins souvent. Son jardin à côté de la mairie ne sera plus éclairé du lundi au dimanche mais seulement les vendredis, samedis et dimanches de 19h à 21h. Et ça commence donc ce vendredi 2 décembre.

Ces décorations de Noël, c'est autant pour lui que pour les visiteurs que Thierry Trudelle a tenu a les maintenir. Quoi qu'il en coûte ! © Radio France - Elodie Touchais

Quand le jardin clignote, à l'intérieur de la maison Nathalie et Thierry ont adopté de nouveaux gestes : "il a installé des interrupteurs partout, on éteint et on ne laisse rien en veille" dit Nathalie "parce qu'après, il faut pouvoir payer".

Si l'assistante maternelle avoue quelques inquiétudes sur la facture à venir, Thierry ne veut pas y penser même s'il a quand même appelé EDF pour négocier des prix réduits, ce qui lui a été refusé. Mais cette déconvenue n'a pas refroidi le calvadosien habitué à ce que la facture du mois de décembre soit toujours "un peu plus haute". Mais il assure n'avoir aucune idée du montant : " je n'ai jamais compté et je ne veux pas, c'est la magie de Noël"

950 visiteurs en décembre 2021

Ces illuminations, Thierry Trudelle refuse de s'en passer. "Je suis resté enfant mais parce que j'étais orphelin, que j'ai connu les foyers mais jamais de Noël comme ça" raconte le retraité qui arbore fièrement un sweat rouge avec des motifs de rennes dessus ! C'est donc autant pour lui que pour les visiteurs qu'il a tenu a maintenir ses décorations. 950 personnes sont venues les admirer en décembre dernier et toutes sont reparties "émerveillées". Ces gens, les petits mais aussi les grands, les personnes âgées qui viennent tous les ans raconte fièrement Thierry veulent "se changer les idées, c'est la magie de Noël".

950 personnes ont admiré les décorations de Thierry Trudelle l'an dernier, remplissant aussi son livre d'or ! - Elodie Touchais

Cette année, les illuminations de Thierry Tudrelle seront visibles jusqu'au 2 janvier. A noter le passage exceptionnel du père-noël le 17 décembre prochain !