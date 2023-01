Un habitant du Nord-Mayenne est à la fois poète et chauffeur de poids lourds

Francis Foucault est chauffeur de poids lourd dans le Nord-Mayenne, et non pas routier : "Je n'aime pas ce mot", précise-t-il d'emblée. Ce sexagénaire a un profil un peu atypique car il est également poète. Il en a écrit 260 au total, sur des thèmes très différents comme la Bretagne, une région qu'il a traversée pour des livraisons, la violence routière ou encore des commerces, comme des cafés où il passe du temps. Francis Foucault espère un jour pouvoir les publier dans un recueil et lance un appel aux maisons d'édition.

L'inspiration à n'importe quel moment

Tout a commencé au début des années 2000 lorsqu'il a voulu dénoncer une situation au sein de son entreprise de transports. "J'étais en colère contre une entreprise ou j'étais. Il y a eu un drame qui s'est fait et moi je voulais dénoncer la conduite des dirigeants, comme on fait des tracts. Et on m'avait dit non, tu risques d'être attaqué pour diffamation., de plutôt le tourner en dérision en faisant une bande dessinée. Mais bon, la bande dessinée, je ne sais pas trop faire. C'est donc venu d'un coup, je me suis tenté à écrire des rimes", retrace Francis Foucault. Depuis ce moment-là, le chauffeur-poète ne s'arrête plus. Le rythme d'écriture est irrégulier : il peut écrire deux poèmes par semaine ou un par mois, puis il laisse aussi "passer trois ou quatre mois" sans rien écrire.

Son inspiration peut surgir à n'importe quel moment, même quand il est au volant de son poids lourd. "Je griffonne quelques mots comme ça sur un bout de papier, sur le tableau de bord. J'arrive à griffonner en faisant attention quand même. Si je ne mets pas tout de suite sur papier, ça part", affirme le chauffeur, qui travaille à Gorron Fret, une entreprise basée à Désertines. L'envie d'écrire peut aussi le réveiller la nuit. Francis Foucault appelle ça "l'inspiration subite". "C'est difficile d'essayer de dormir alors qu'on a la poésie qui arrive, donc je me lève et j'écris", décrit Francis Foucault.

De nombreux poèmes sont inspirés de son métier, comme Routes éternelles, un texte écrit en 2006.

"Envoûtantes à chaque matin, un secret,

ou peut-être serpentera un ruisselet.

Magiciennes aux multiples paysages,

nous découvrent des beautés d'un autre âge."

Francis Foucault écrit des poèmes sur des cafés où il se sent bien, des merceries qui l'inspire. Mais il compose également des poèmes plus engagés où il dénonce la violence routière, les incivilités des automobilistes ou la lenteur de la justice. Sa plume sert aussi à ses collègues. "Un responsable d'expédition d'une usine où j'allais. Il voulait offrir un cadeau, un poème à sa femme. Il m'a demandé de l'écrire", sourit-il.