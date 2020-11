Un habitant du Pays Basque s'apprête à traverser l'Atlantique à la rame

A 57 ans, un habitant du Pays Basque va tenter de traverser l'Atlantique à la rame en partant de l'ile canarienne de Hierro pour rejoindre la Martinique 4700 kilomètres plus loin. Départ début décembre. L'arrivée interviendra deux mois plus tard.

Traverser l'Atlantique à la rame, c'est ce que va tenter le mois prochain Jean-Marc Dupont. Cet habitant du Pays Basque part fin novembre pour l'Espagne puis les iles Canaries. Ensuite, entre le 8 et le 10 décembre, il compte rejoindre la Martinique en ramant sur l'Atlantique. Un raid en solitaire de 4700 kilomètres. En ligne droite car le trajet sera certainement plus long en fonction des courants et de la météo.

Le voyage devrait prendre de 50 à 70 jours. Tout dépendra des conditions météos et des courants. Tout dépendra aussi du rameur Jean-Marc Dupont. Son routeur, le breton Jean Pierre Abolde, a déjà fait ce parcours à la rame. Pour lui, le plus dur sera l'adaptation à un monde clos, humide et bruyant.

Le routeur du rameur, Jean-Pierre Abolde Copier

Au pays basque, les tribulations de Jean-Marc Dupont seront suivies par le foyer de vie Pémartin à Bidart. Cet établissement qui accueille 80 jeunes en situation de handicap mental a mis en place un partenariat avec le rameur. Les explications de Jean-Marc Dupont :