Un habitant du Doubs remporte 21 millions d'euros au Loto

Doubs, France

Pour avoir une chance de remporter le jackpot du Loto, il fallait jouer ce mercredi, les numéros suivants : 2-15-18-29-44 et le n° Chance 4. C'est ce qu'a coché un habitant du Doubs. Il a ainsi remporté la somme de 21 millions d'euros. Il devient le deuxième plus grand gagnant du département et le cinquième plus gros gagnant ex-eaquo au Loto de l’histoire, rapporte le site Tirage-Gagnant.com.

Pour l'instant, le gagnant ne s'est pas encore fait connaitre Il a 60 jours pour récupérer son gain.

Top 5 des gagnants FDJ dans le Doubs. - Tirage-Gagnant.com

Dans le département du Doubs, ce gain est le deuxième plus important jackpot remporté par un joueur FDJ. Le gain record reste celui de 59 millions d'euros, remporté en 2009 à Valdahon.