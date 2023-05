Un hameau privé d'eau potable à Riols, les habitants approvisionnés grâce à un tracteur

Comme de nombreuses communes en France, Riols, proche de Saint-Pons-de-Thomières au Nord-Ouest de Béziers est impactée par la sécheresse. Depuis février, un des 20 hameaux de ce village héraultais n'est plus alimenté en eau potable. Et c'est donc, un tracteur qui approvisionne la vingtaine d'habitants. Une cuve de 5.000 litres d'eau est acheminée sur les hauteurs, tous les 10 à 15 jours pour remplir le bassin de rétention. Cette situation, à cette époque de l'année, est exceptionnelle.

Les deux sources asséchées

Le hameau d'Euzèdes est le plus exposé à l'ensoleillement. Il n'est pas rare que les habitants soient approvisionnés, mais à la fin de l'été, après le départ des vacanciers, "mais jamais si tôt dans la saison" dixit Jean-Marc Saleine. Le maire de ce village d'un peu moins de 1.000 habitants ne cache pas son inquiétude à France Bleu Hérault. L'été, la population est multipliée par deux dans ce secteur composé de nombreuses résidences secondaires et gîtes ruraux.

"Un maire est toujours inquiet, encore plus en cette période"

Euzèdes qui se trouve sur le versant Sud n'a pas profité des pluies hivernales. Les deux sources sont impactées. Une d'elles ne coule plus du tout. Le débit de la seconde n'est plus suffisant. "Les habitants sont habitués à faire attention à leur consommation d'eau, ils le sont encore plus" confie Jean-Marc Saleine. "Ils utilisent l'eau avec parcimonie".

En temps normal, les 20 hameaux de la commune de Riols sont alimentés grâce aux sources souterraines. Seul ce hameau est impacté à ce jour. Ailleurs, le rendement est moindre, mais suffisant. Les quelques millimètres d'eau tombés ces derniers jours ne rassurent pas l'élu. "Dans le village, les plus anciens disent, que pour alimenter cette source, il faudrait qu'il pleuve une nuit complète et une journée entière".