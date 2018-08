C'est un dispositif rare, "unique" selon la ville de Saint-Denis : plusieurs dizaines de familles roms sont hébergés depuis début juin. Toutes proviennent du même campement, qui sera détruit d'ici 2020, et sont suivis pour leur insertion professionnelle et dans le logement.

Saint-Denis, France

C'est une solution d'accompagnement "unique", selon la ville de Saint-Denis, pour les Roms. La mairie héberge depuis le 3 juillet des familles roms qui vivent depuis 2012 dans des cabanons sur un terrain mis à disposition par la ville, à l'époque. Suivie depuis trois ans, dans le cadre d'un accompagnement social, 77 familles soit 250 personnes vivent sur ce terrain Voltaire coincé entre la cité des Cosmonautes et l'autoroute A1. Aujourd'hui la ville leur propose des logements, dans une résidence d'hébergement d'urgence, avec un accompagnement social. D'ici 2020, une soixantaine de familles devraient en bénéficier.

"J'ai trouvé un boulot, je peux partir aussi"

Dans le camp, beaucoup rêvent de partir. "Là il y a de choses concrètes qui se passent : plusieurs familles ont eu des appartements, ont réussi à partir d'ici et ont un travail" constate Sévim Stéfan qui aimerait bien être le prochain sur la liste. "On a de l'espoir, ce qu'on n'avait pas avant" ajoute celui qui explique : "j'ai trouvé un boulot, je peux partir aussi".

ECOUTER - Les familles quittent le campement pour une résidence sociale Copier

Le campement est progressivement détruit © Radio France - Rémi Brancato

14 familles vivent déjà dans la résidence

A la résidence Charles Michels, 14 familles ont déjà intégré leurs nouveaux appartements. "Ca change la vie" dit Victor Simion, qui fait visiter son appartement, un trois pièces, dans lequel il vit avec son épouse et son fils de 17 ans.

"Quand on a passé 15 ans dans un bidonville, ce n'est pas si simple de vivre dans un logement. Payer un loyer, etc, tout ça ça s'apprend" explique Marie Louise Mouket, de l'association Alteralia, qui gère la résidence sociale et qui accompagne les familles depuis plusieurs années pour les aider dans leurs démarches.

ECOUTER - Marie-Louise Mouket de l'association Alteralia Copier

14 familles ont déjà pris possession de leurs nouveaux logements © Radio France - Rémi Brancato

"Des personnes qui deviennent autonomes"

Toutes ont des revenus, paient une part du loyer, de l'électricité et de l'eau. Elles vivront dans la résidence de 6 à 18 mois avant de trouver un autre logement. "Il s 'agit pendant cette période de les rapprocher le plus possible des conditions d'un logement de droit commun" détaille Marie-Louise Mouket. "Toutes les familles ici voulaient travailler, scolariser leurs enfants et on a accompagné ce processus" sourit-elle.

Le dispostifi, co-financé par la ville de Saint-Denis et par l'Etat, coûte 400 000 euros par an. "Ce sont des personnes qui deviennent autonome et cela nous reviendra beaucoup moins cher que de garder ce campement qui est quand même de plus de 200 000 euros depuis plusieurs années" estime Jaklin Pavila, première adjointe au maire de Saint-Denis.