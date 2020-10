Un hélicoptère survole Périgueux à basse altitude, les habitants s'interrogent

Vous êtes nombreux à nous avoir écrit pour tenter de comprendre pourquoi un hélicoptère volait aussi bas et pendant aussi longtemps ce jeudi après-midi à Périgueux et Coulounieix-Chamiers. Un hélicoptère bleu qui évoluait à très basse altitude.

Et bien ce sont en fait des agents de RTE, le réseau de transport d'électricité qui étaient en surveillance. Ils surveillent les autoroutes de l'électricité que sont les lignes à très haute tension.

Et une fois par an, ils les inspectent à très petite altitude pour repérer les petits défauts éventuels sur les pylônes ou de la végétation mal placée. Le but étant de prévenir le plus possible les coupures.