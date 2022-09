Un hélicoptère va survoler Lille et sa métropole à (très) basse altitude pendant 3 jours

À partir du mardi 6 septembre et jusqu'au jeudi 8 septembre, un hélicoptère de l'armée de l'air va survoler Lille, Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq à très basse altitude. Il s'agit d'une opération de repérage pour préparer la coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024.