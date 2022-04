Un hélicoptère va survoler Paris samedi

Pas de panique si vous apercevez un hélicoptère volant à très basse altitude au-dessus de Paris ce samedi. L'appareil, un "biturbine de type Super Puma" a reçu l'autorisation de survoler la capitale à deux reprises à une altitude de 1500 pieds, soit 450 mètres, indique la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

Une société spécialisée doit héliporter des éléments sur le toit de la Bibliothèque Nationale de France (BNF). Deux vols seront effectués samedi matin à partir de 9h. Plusieurs rues sont fermées à la circulation dans le secteur "pour des raisons de sécurité". La circulation et l’accès au public seront interdits sur l’avenue Raymond Aron dans sa totalité et sur l’avenue de France, entre l’avenue Raymond Aron et l’avenue Alphonse Boudard, durant toute la durée des opérations.