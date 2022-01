Un Héraultais mise 125 euros au poker et repart avec 275.000 euros

Le week-end du 8 janvier celui qui répond au surnom de "Miles Cordis" a remporté la somme de 275.000 euros lors d'un tournoi de poker en ligne sur le site Winamax. Au début, ils étaient 40.000 joueurs et pour la finale, trois jours plus tard, Samy a du tirer son épingle du jeu face à 49 adversaires.

Un grand sentiment de fierté et de reconnaissance l'ont envahi lorsqu'il est arrivé à la première place, "j'étais comme un enfant je sautais de partout dans mon bureau". Samy considère cette victoire comme un accomplissement, "j'avais énormément de fierté, de satisfaction, de la joie évidemment, le sourire jusqu'aux oreilles". Pour lui ça a été difficile, c'était un tournoi avec beaucoup de montagnes russes mais jusqu'au bout il n'a pas lâché son objectif du regard. Il savait ce qu'il devait faire et comment il devait le faire pour l'atteindre, "j'avais de la chance d'être dans un état d'esprit où les étoiles sont alignées, les choses se sont passées comme prévu".

Pour lui, tout a commencé quand il avait 14 ans et qu'il jouait avec son père et ses amis, sans miser d'argent, par pure passion. Aujourd'hui cela fait trois ans qu'il est joueur professionnel, expatrié en Hongrie, et qu'il joue à Las Vegas comme derrière son écran.

"Il ne faut jamais prendre le risque de tout perdre sur une partie"

Il considère le poker comme une pratique très mathématique, "il faut être à l'aise avec les chiffres", qui nécessite beaucoup de patience et de discipline, "c'est un jeu qui demande d'avoir une gestion de son portefeuille, ne jamais investir plus qu'un certain pourcentage de ce portefeuille". Sans la discipline et le calcul des statistiques le joueur aura du mal à évoluer dans la partie "on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a déjà perdu de l'argent avec ce jeu".

Samy est arrivé à un niveau de jeu où il est préparé comme un sportif de haut niveau "on a des coachs personnels, des préparateurs physiques et mentaux, des psychologues".