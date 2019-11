Un héros du débarquement reçu en mairie de Loches

Loches, France

Un héros du débarquement, âgé aujourd'hui de 95 ans, sera reçu aujourd'hui en mairie de Loches à 14h30 afin de lui remettre la médaille de la ville et d’honorer son action au service de la Paix. Norman Shay, qui vit en Normandie non loin des lieux de mémoires sur lesquels tant de ses camarades sont tombés sous le feu ennemi, est en effet en visite en Touraine pendant trois jours, avec une étape importante pour visiter la Cité royale de Loches.

Né en 1924, Charles Norman Shay a été enrôlé en 1943. Il fait partie des 44.000 soldats amérindiens de l’Armée US. Le 6 juin 1944, il faisait partie de la première vague qui débarqua sur Omaha Beach lors de l’opération Overlord. Infirmier militaire, il fût affecté au détachement médical de la célèbre Big Red One, la Première division d’infanterie américaine. Il participa à de nombreuses batailles de la Seconde Guerre mondiale, avant d’être fait prisonnier en Allemagne en mars 1945, puis de participer quelques années plus tard à la Guerre de Corée. En cette année commémorative du 75e anniversaire du débarquement de Normandie, son engagement rappelle le rôle déterminant des opérations alliées pour la reconquête de la France et de l’Europe, le débarquement se déroulant seulement trois mois avant la libération de Loches et de sa région.