Un an après l'attentat sur le parvis de la gare Saint-Charles de Marseille, le 1 er octobre 2017, un hommage est rendu aux deux victimes, Laura et Mauranne.

Gare de Marseille-Saint-Charles, Square Narvik, Marseille, France

Il y a un an, un attentat à l'arme blanche faisait deux victimes sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille : Mauranne et Laura, deux étudiantes de 20 et 21 ans. Ce lundi 1er octobre, un hommage est rendu aux deux jeunes filles, en présence du maire de Marseille Jean-Claude Gaudin et du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Une plaque commémorative inaugurée sur le parvis de la gare

Un cortège partira de la préfecture à 10h, en direction de la gare Saint-Charles où la cérémonie commencera à 11 h 30. Une plaque commémorative sera dévoilée sur les lieux du drame, avec gravé "Laura, Mauranne, victimes du terrorisme en ce lieu, 1er octobre 2017, puissent vos cœurs et votre complicité être un message d'amour et d'unité". Les familles des victimes seront présentes.

Un hommage à Éguilles, le village d'origine de Mauranne

À Éguilles, village d'origine de Mauranne, plusieurs cérémonies sont prévues. Une messe en petit comité pour la famille aura lieu lundi 1er octobre à 18h dans l'église du village. Le vendredi 5 octobre, une stèle sera inaugurée dans un square d'Éguilles déjà baptisé Mauranne.