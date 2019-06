Un hommage aux marins de la SNSM sur le casque du pilote Thomas Laurent aux 24 heures du Mans

Le Mans, France

L'hommage est discret, mais il en dit long sur l'émotion qui a saisi les Vendéens devant la mort des trois sauveteurs vendredi 7 juin aux Sables d'Olonne, lors d'une opération de secours à un pêcheur en pleine tempête : le jeune pilote Thomas Laurent a décidé d'orner son casque d'autocollants de la SNSM pour les 24 heures du Mans, auxquelles il participe sous les couleurs de l'écurie Rebellion.

Poser ces stickers sur le casque, ça fait du bien

"Rendre hommage à ces marins lors de cette grande course des 24 heures du Mans, c'est la moindre des choses que je puisse faire", explique Thomas Laurent . "Ils se sont retournés dans le canal des Sables d'Olonne, c'est là où j'habite, et tout le monde se connait. C'est un drame qui a mobilisé 20 000 personnes lundi sur le remblai. Ça me tient à coeur, et poser ces stickers sur le casque, vraiment, ça fait du bien".

Ce jeudi 13 juin, aux Sables d'Olonne, un hommage national présidé par Emmanuel Macron sera rendu aux trois sauveteurs. Il va à cette occasion les nommer, à titre posthume, chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.