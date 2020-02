Un hommage aux militaires de la gendarmerie décédés en service au cours de l’année 2019

Des cérémonies pour rendre hommages aux gendarmes morts en 2019 ont eu lieu à Nîmes et Mende.

Nîmes, France

Le secrétaire général de la préfecture du Gard, François Lalanne ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires et invités, ont rendu hommage aux six gendarmes décédés dans l’exercice de leurs fonctions en 2019. Une cérémonie au sein de la caserne Major Soler à Nîmes.

De nombreuses autorités civiles et militaires ainsi que des invités étaient présents © Radio France - Gendarmerie

En 2019, les gendarmes : Clémence Luchs, le maréchal des logis Isabelle Jensen, le gendarme Benjamin Delhaye, le major Sébastien Berger, le major Christophe Pensec, le maréchal des logis-chef, Sébastien Devaud sont décédés dans l'exercice de leur fonction.

Un hommage a été rendu aux militaires de la gendarmerie décédés en service au cours de l’année 2019. © Radio France - Gendarmerie

Cette cérémonie s'est déroulée sur le site de l'escadron 15/6 de gendarmerie mobile de Nîmes. - Gendarmerie

Une cérémonie a aussi eu lieu à Mende, ce lundi matin sous la présidence de Valérie Hatsch la préfète de Lozère.