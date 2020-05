Un hommage aux soignants lors des cérémonies du 14-Juillet, les primes versées en "mai ou juin"

Emmanuel Macron souhaite "que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19", a indiqué ce mercredi la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, sans donner de détails. On ne sait pas encore quelle forme prendra cet hommage, l'organisation de la fête nationale étant suspendue à l'évolution de la pandémie.

La porte-parole du gouvernement a également indiqué qu'une promotion unique de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur sera publiée le 1er janvier 2021, et non les 15 mai et 14 juillet. Elle comprendra "une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité". Les récipiendaires auront œuvré "dans le soin des malades, le dépistage, la recherche, le soutien de notre système de santé, la fabrication des produits de santé et de protection, la protection des plus fragiles, la poursuite d'une activité professionnelle et bénévole pour assurer le fonctionnement des services indispensables", a-t-elle énuméré. "Les propositions (de décoration) relatives aux personnels militaires d'active et de réserve seront également reportées et publiées regroupées au mois d'octobre", a précisé Sibeth Ndiaye.

La porte-parole du gouvernement a encore annoncé qu'une "médaille de l'engagement face aux épidémies" serait "réactivée", afin de "récompenser les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19". Le député LR Philippe Gosselin avait déposé une proposition de loi en ce sens fin mars. Le ruban tricolore avait été créé à la suite de l'épidémie de choléra de 1884 et visait à "récompenser ceux qui se sont particulièrement dévoués pendant les périodes de maladie épidémique", a rappelé Sibeth Ndiaye. Cette récompense avait disparu au début des années 1960. "Elle pourra être décernée à titre individuel ou collectif et fera l'objet prochainement d'un décret qui la réactualisera", a expliqué la porte-parole.

La prime aux soignants versée "en mai ou juin"

La prime promise aux soignants et au personnel non-médical des hôpitaux sera versée "dans les prochaines semaines", probablement "sur les paies de mai ou de juin", a en outre annoncé Sibeth Ndiaye. "Le décret est sur le point d'être signé", a-t-elle précisé.

Cette prime sera d'au moins 500 euros pour tous les membres du personnel hospitalier et de 1.500 euros pour ceux travaillant dans des établissements ou services accueillant des malades du Covid-19. Exemptées d'impôts et de cotisations sociales, ces gratifications coûteront au total à l'État 1,3 milliard d'euros, avait précisé le ministre de la Santé Olivier Véran mi-avril. Une récompense similaire est prévue pour tout le secteur du médico-social et notamment les Ehpad. Ces primes font partie des "mesures de reconnaissance", dont doivent aussi bénéficier quelques 400.000 fonctionnaires particulièrement mobilisés pendant la crise du Covid-19, qui recevront jusqu'à 1.000 euros net.

Des députés réclament une augmentation de 200 euros pour les soignants

Les parlementaires réunis dans le collectif trans-partisan baptisé "Le jour d'après", proposent, eux, d’augmenter le salaire des personnels soignants de 200 euros. "Nous avons considéré que les personnels soignants que nous applaudissons chaque soir à nos fenêtres méritait mieux que des applaudissements et nos concitoyens le considèrent aussi. Je pense notamment aux aides soignants, mais aussi aux agents hospitaliers dont on parle peu et qui ont fait fonctionner les hôpitaux pendant toute la crise" a expliqué le député de la République en Marche Aurélien Tâché. sur franceinfo ce mercredi.

Dons de jours congés

Une centaine de députés souhaitent par ailleurs autoriser les salariés qui le souhaitent à faire don d'une partie de leurs congés payés aux soignants. Interrogée sur cette proposition à l'Assemblée nationale lors de la séance de questions au gouvernement, Muriel Pénicaud a jugé la proposition "très intéressante". Le gouvernement la "soutient pleinement" a-t-elle dit. "Il faut définir les modalités de conversion des jours de repos", a-t-elle ajouté. "Cela soulève tout une série de questions", a-t-elle prévenu, se disant favorable à "le coupler avec les chèques vacances".

Pour les députés, "un tel dispositif ne représente pas une charge pour l'État ni pour les entreprises car les congés payés sont déjà provisionnés. A titre indicatif, il y a 23 millions de salariés en France, si chacun donne juste un jour de congé, cela fait 23 millions de jours, ou l'équivalent en valeur, dédiés aux personnels soignants". Ces jours pourraient être donnés "sous forme de chèques-vacances, utilisables aussi bien dans l'offre publique que privée", a précisé le député LREM du Calvados Christophe Blanchet évoquant une possible proposition de loi en ce sens.