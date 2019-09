PHOTOS - un hommage avignonnais à Jacques Chirac

Ce lundi midi une célébration eucharistique a été célébrée à la mémoire de Jacques Chirac dans la métropole Notre Dame des Doms d'Avignon en même temps qu'à Paris une messe était dite en l'église saint Sulpice et en présence de nombreux chefs d'état.

Hommage à Jacques Chirac en la métropole ND des Doms d'Avignon.

Avignon, France

Cette célébration eucharistique a été célébrée à la mémoire de Jacques Chirac dans la métropole Notre Dame des Doms d'Avignon à quelques mètres seulement de l'espace Jeanne-Laurent où Jacques Chirac avait annoncé sa candidature à sa réélection à la présidence de la république, c'était le 11 février 2002.

200 personnes rassemblées dans la métropole

Un peu plus d'une centaine de personnes sont venues rendre hommage à l'ancien chef d'état. Il y avait bien sur des hommes et des femmes politiques mais aussi des anonymes venus partager leur émotion et leur respect, tous n'étaient pas des militants gaullistes mais tous portaient en eux le souvenir d'un président très humain.

Le sénateur LR Alain Milon a pris la parole à l'occasion de la cérémonie d'hommage à Jacques Chirac célébrée en la métropole ND des Doms à Avignon © Radio France - Jean-Pierre Burlet