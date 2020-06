Un hommage civil et républicain pour Yann Augras, figure du combat des GM&S

Ce n'est pas tous les jours qu'une préfète en uniforme rend hommage à l'action d'un militant CGT. C'est pourtant ce qui va se passer ce mercredi après-midi dans le cimetière de Saint-Léger-Le-Guéretois.

On attend plusieurs centaines de personnes, peut-être un millier pour un dernier hommage à Yann Augras, figure de proue du combat des GM&S, décédé jeudi dernier dans un accident de la route à son retour du travail.

A La Souterraine, l'usine rebaptisée LSI restera à l'arrêt ce mercredi. Tous les salariés et leurs anciens camarades de GM&S vont rouler en convoi de 13h30 à 15h en direction de Guéret sur la Nationale 145. Ils seront escortés par la gendarmerie.

A leur arrivée, les ouvriers du sous-traitant automobile feront une haie d'honneur pour accompagner à 15 heures la dépouille de leur camarade jusqu'au cimetière.

Le cimetière de Saint-Léger-Le-Guérétois où reposera Yann Augras © Radio France - Olivier Estran

Le maire Patrick Rougeot prendra la parole en premier "Yann etait un ami", confie-t-il, "il a grandi dans notre commune et on était très uni au sein du comité des fêtes. Son épouse est une des mes adjointes au conseil municipal. Tous les habitants de Saint-Léger sont très marqués par ce drame."

Ce sera ensuite au tour de l'écrivain Arno Bertina. Il a suivi le combat des GM&S pour le journal l'Humanité et écrit actuellement un livre sur la lutte menée pendant deux ans et demi par les ouvriers creusois.

Frédéric Sanchez de la Fédération CGT Metallurgie prendra ensuite la parole , suivi de Magali Debatte, préfète de la Creuse, qui tient à exprimer son émotion au nom de l'Etat. Yann Augras et ses camarades ont souvent interpellé les pouvoirs publics en Creuse pour relayer leur combat. Le plan social de l'usine s'est soldé par le licenciement de près de la moitié des 283 salariés.

Les derniers mots reviendront aux Ex-GM&S.

Union sacrée pour une figure de la Creuse

On attend des élus de tous bords: Eric Jeansannetas , sénateur RDSE de la Creuse, Valérie Simonet présidente LR du Département, Eric Correia conseiller régional et président de l'Agglo du Grand Gueret, Etienne Lejeune maire PS de La Souterraine, Michel Vergnier maire PS de Guéret , Vincent Turpinat suppléant du député LREM Jean-Baptiste Moreau, mais aussi Philippe Vincent, le colonel de gendarmerie de la Creuse et Marilyne Martinez, la directrice de la Direction du Travail.

Tous veulent s'associer au souvenir de Yann Augras qui a défendu avec conviction, humanité et malice son usine, mais aussi son territoire de la Creuse auquel il était profondément attaché.

Ces obsèques sont ouvertes à tous. Le terrain de 1.500 mètres carrés devant le cimetière doit permettre d'accueillir la foule. La mairie demande à chacun de venir avec un masque de protection.