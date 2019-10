Un hommage original à l’Isle-sur-la-Sorgue au président Chirac au moment de ses obsèques à Paris

Le restaurant “Le Jardin du Quai” à L'Isle-sur-la-Sorgue, et son chef Daniel Hebet ont invité gracieusement plus d'une centaine de convives pour un repas républicain autour de la tête de veau.

Jacques Chirac était un fin gourmet qui appréciait aussi les plats simples et bien français

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

La tête de veau, le plat principal de ce repas qu'appréciait particulièrement l'ancien chef d'état au point d'en faire souvent la promotion. Plusieurs élus étaient présents à ce repas offert comme le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue mais aussi l'ancienne maire d’Avignon, Marie Josée Roig, qui a été très proche de Jacques Chirac et qui fut ministre sous la présidence de l'ancien chef d'état. A noter qu'en entrée pour ce déjeuner hommage a été dégusté une terrine de cochon et en dessert, des pommes cuites au four . La pomme la aussi servie pour rappeler qu'elle restera le symbole de la campagne de Jacques Chirac en 1995 avant son élection à la présidence de la république.