VIDEO - Un hommage pour se souvenir du jeune gardois Lucas Tronche disparu il y a quatre ans

Il y a quatre ans déjà disparaissait le jeune Lucas Tronche. Plus de 400 personnes lui ont rendu hommage ce samedi 16 mars place de la mairie à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard.

Bagnols-sur-Cèze, France

Quatre ans après la disparition de Lucas Tronche à Bagnols-sur-Cèze, 400 personnes se sont rassemblées place de la mairie ce samedi 16 mars pour témoigner leur soutien à sa famille. "Quand je vois tout ce monde, ça me fait chaud au cœur car je me dis qu'un jour ça va payer", confie Nathalie Tronche, la mère du jeune adolescent disparu en 2015.

Un semi-remorque recouvert d'affiches

Vers 11h30, la foule a formé les lettres du prénoms "Lucas" et lâché des ballons de toutes les couleurs dans le ciel. Cette action très symbolique a été organisée par l'association "Retrouvons Lucas".

"Grâce à ça le département du Gard tout entier est au courant, et même les régions environnantes. Je pense qu'il faut être solidaire avec la famille. C'est ça le message" Lucie est une habitante de Saint-Paulet-de Caisson, un village à 20 minutes de Bagnols-sur-Cèze.

Une association toujours très active

Quatre ans après, les parents de Lucas, et les membres de leur association continuent leur combat. Sur Facebook, Claude Suche et les autres bénévoles lancent régulièrement des appels et relaient l'histoire de Lucas: "Nous sommes les anges gardiens de Lucas sur Facebook: c'est un canal de diffusion de l'information. Rejoignez notre page car votre témoignage nous permettra peut-être de retrouver Lucas", déclare-t-elle pleine d'espoir.

Leur rôle est aussi de mobiliser des entreprises comme "Transport Blancher". Cette société a décidé de recouvrir un de ses semi-remorque de l'avis de recherche de Lucas, pour qu'il soit diffusé sur toutes les routes de France.