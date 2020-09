Un homme de 25 ans écroué pour une triple tentative de meurtre dans le quartier Saint-Chamand d'Avignon

Un homme de 25 ans -déjà bien connu des policiers- a été mis en examen pour tentative de meurtres et écroué au Centre pénitentiaire du Pontet. Les policiers d'Avignon l'ont interpellé ce mardi à Valence d'Agen où il s'était réfugié dans sa famille. Il était activement recherché depuis le 24 juin. Ce jour-là, alors qu'il circulait en scooter dans le quartier Saint-Chamand, il avait ouvert le feu sur trois hommes originaires d'Albanie et du Kosovo. Deux d'entre eux ont été grièvement blessés (à l'abdomen et au visage.) Les raisons de l'altercation ne sont pas encore clairement définies par les enquêteurs. Il pourrait s'agir d'une "guerre de territoire" mais les investigations se poursuivent. L'homme interpellé dans le Tarn et Garonne nie les faits qui lui sont reprochés mais il a été formellement reconnu par ses victimes âgées de 36 et 46 ans.