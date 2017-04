Un homme est mort après un malaise au Teknival de Pernay

Un homme est mort après avoir fait un malaise dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un teknival organisé à Pernay, en Indre-et-Loire. Plus de 30.000 personnes sont attendues pendant trois jours pour ce rassemblement non autorisé.

On apprend ce dimanche la mort d'un festivalier au Teknival organisé à Pernay en Indre-et-Loire. Cet homme, majeur, a succombé à un malaise d'après nos informations. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

Depuis vendredi 28 avril au soir, des dizaines de milliers de teufeurs ont investi 39 hectares à Pernay, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Tours pour ce rassemblement non autorisé. Il s'agit d'un des plus gros festivals techno organisé en France. 300 pompiers et gendarmes ont été mobilisés par la préfecture.

A lire aussi : EN IMAGES - Teknival à Pernay : u moins 30.000 festivaliers et plus de 300 forces de l'ordre mobilisées