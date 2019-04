Un homme reconnait être le "corbeau" du poulailler de Carantec

Carantec, France

En novembre, France Bleu Breizh Izel évoquait le climat délétère à Carantec (Finistère) autour d'un projet de poulailler en plein air de 30.000 poules pondeuses. Réseaux sociaux enflammés, lettres anonymes... partisans et opposants du projet se rejetant la responsabilité de ce climat malveillant.

Un homme reconnaît devant les gendarmes

Mais récemment, un homme a reconnu devant les gendarmes être l'auteur de cinq courriers anonymes désagréables adressés aux agriculteurs porteurs du projet contesté. Actuellement le projet est bloqué par des recours. Dans un message posté sur leur compte les opposants du Collectif Carantec pour tous affirment que "nul ne peut affirmer que le corbeau fasse partie de l'association".

Réaction du père du porteur du projet : "Soulagement, oui, bien sûr, maintenant reste à savoir si cette personne a écrit ça seule".

Serge Le Bian, le père du porteur de projet Copier

La réaction de Serge Le Bian, le père de Guillaume, le jeune agriculteur impliqué dans ce projet : "On a réussi à recouper certaines preuves, on a transmis à la gendarmerie, et la personne mise en cause a avoué avoir écrit ces lettres. Soulagement, oui, bien sûr. Maintenant, reste à savoir s'il a écrit ça seul. Pour nous, il n'a pas écrit ça tout seul. Le collectif ? Ils doivent faire ce qu'ils ont dit : si un jour on trouvait le corbeau, ils disaient qu'ils feraient le nécessaire pour aller en justice contre lui. On verra, ça montrera leur implication ou pas".

Des suites ?

On ne connait pas pour l'instant les éventuelles suites judiciaires. "Mon projet d’élevage en plein air est dans l'air du temps, les consommateurs sont demandeurs", expliquait Guillaume Le Bian à l'époque. Mais les tentatives de conciliation avaient échouées.