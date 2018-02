Les homosexuels ont-ils le droit de gagner lors d'une rifle ? Même en 2018, pour certains, la réponse est non. Il y a quelques jours, lors d'une rifle (loto) à Elne, au sud de Perpignan, Jimmy Paradis a reçu un torrent d'insultes après avoir gagné une partie.

"J'étais content d'avoir gagné cette quine quand derrière moi, j'entends une dame me dire "Ta gueule pédé !". Jimmy Paradis, un militant actif de la cause homosexuelle sur Perpignan choisit de ne pas réagir.

Mais à la fin de la partie, trois heures et demi plus tard, cette dame revient à la charge : "Tapette, pédé, sale pédé ! Elle me le répète une vingtaine de fois avant de me lancer des pions à la figure... _Tout le monde autour de moi était choqué. Les gens disaien_t "quelle honte ! quelle honte !" _Personnellement j'ai été très blessé de me faire insulté de la sorte devant 200 personnes. J'ai donc quitté les lieux mais sur le parking, je me suis repris le mo_t pédé dans la figure... Ce qui me chagrine le plus, c'est que ça a été fait devant beaucoup de témoins. " Jimmy Paradis a décidé de déposer une main courante à la gendarmerie.

Jimmy Paradis : "j'ai pris des pions dans la figure" Copier

Pour le président de LGBT 66, Jean-Loup Thévenot, il s'agit d'un "acte d'homophobie ordinaire" : "J'avais le sentiment que ça avait un peu disparu mais en ce moment, _on sent une nette recrudescence des propos homophobes_. Il faut combattre ce genre de propos mais c'est difficile, c’est souvent parole contre parole."

Pour le symbole, Jimmy Paradis a reversé les 80 euros gagnés lors de la rifle au Refuge, une association qui aide les jeunes homosexuels.