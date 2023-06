Un hôpital de jour et un centre de radiologie à Clermont-l'Hérault pour éviter un désert médical

Aller voir un spécialiste sera bientôt plus facile pour les habitants du Coeur d'Hérault. Le "comptoir médical", ouvert depuis 2014, va être élargi pour accueillir un hôpital de jour, un centre de psychiatrie et du matériel de radiologie. C'est une façon de répondre au risque de désert médical qui guette cette zone du département.

Elle est pourtant dotée en médecins. "On a toujours eu, historiquement, des professionnels de santé en nombre à Clermont-l'Hérault, affirme Marie Passieux, conseillère municipale d'opposition. Mais on se rend tous compte qu'on ne peut pas faire d'IRM ou de scanners. On va à Montpellier." Le problème ? Le manque d'infrastructures techniques. C'est bien l'objet principal du nouveau centre.

Des plateaux sont attendus pour réaliser une large palette de radiologie : des IRM, des scanners... Plusieurs spécialistes sont aussi attendus en cabinet, avec un gros pôle dédié à la psychiatrie pour adultes.

Décentraliser la santé

"C'est un grand jour pour nous", se félicite le maire de Clermont-l'Hérault Gérard Bessière lors de la visite des travaux. "On va enfin réinstaller la médecine, y compris hospitalière, en zone rurale." De quoi permettre une meilleure prise en charge des patients.

Et le centre aura aussi un effet positif sur les grands hôpitaux de Montpellier et Béziers. "On va désengorger ces services d'urgence en réorientant les cas les moins graves vers la structure la plus proche de chez eux", apprécie Anne Ferrer, la directrice du CHU de Montpellier.

Le CHU est l'un des nombreux alliés du "comptoir médical", qui a bénéficié d'un partenariat public-privé. "C'est vraiment la victoire du bon sens, assure Marie Passieux. Ici, les gens se moquent de savoir s'ils ont en face d'eux le CHU, une clinique privé ou un libéral, ils veulent juste un médecin !"

Point qui suscitait des inquiétudes : le transport. L'établissement est situé à plus de 3 kilomètres du centre-ville. Mais le maire a trouvé une solution : "On va mettre en place des navettes une fois par heure entre la gare et le comptoir".

L'hôpital doit ouvrir en novembre 2023. Les centres de radiologie et autres spécialistes arriveront au 1er semestre 2024.

La visite du chantier du futur centre de radiologie. © Radio France - Thomas Pinaroli

Conférence de presse de l'ensemble des acteurs du projet, avec Gérard Bessière et Anne Ferrer (au centre). © Radio France - Thomas Pinaroli

Projection du futur "comptoir médical" de Clermont-l'Hérault. - Atelier Christine CARI-MANTRAND

