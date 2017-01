Un hôtel de Dordogne parmi les meilleurs hôtels de France selon TripAdvisor

Le célèbre site de voyage TripAdvisor a publié son classement mondial et français des meilleurs hôtels. Un classement basé sur les commentaires laissés par les internautes. Parmi les meilleurs hôtels de France, un hôtel de Brantôme, le moulin de Vigonac se classe 13e !

C'est une belle récompense que vient de recevoir un hôtel de Brantôme. Le moulin de Vigonac, classé 4 étoiles, vient d'être distingué dans la sélection mondiale des meilleurs hôtels recommandés par les internautes sur le site TripAdvisor. Au total, 7600 hôtels ont été mis à l'honneur dans le monde entier pour la qualité de leur service.

En France, le site a classé les 100 meilleurs grâce à un algorithme basé sur les commentaires des clients. Et parmi ces 100 meilleurs hôtels français, Le Moulin de Vigonac décroche une 13e place dans la catégorie petits hôtels, une 8e place dans la catégorie "Amoureux", et 19e dans la catégorie service. Bref, une consécration pour l'hôtel périgourdin.

La page de l'hôtel sur TripAdvisor - Capture écran - TripAdvisor

C'est un tout petit hôtel de 10 chambres seulement logé dans un ancien moulin, au bord de la Dronne. Une entreprise familiale. Le père tient les cuisines du restaurant. La mère fait le service et le fils gère les réservations et l'accueil.. Un établissement plébiscité comme rarement par les clients venus y passer quelques nuits. 199 commentaires, dont 126 excellents... (et 119 en anglais). et une note de 5/5.

Un vrai plus pour remplir

"Accueil chaleureux", "Royal", "LE lieu où séjourner à Brantôme"... Sur le site, les commentaires sont en effet dithyrambiques...

Une chambre dans l'hôtel à Brantôme - Moulin de Vigonac

A Brantôme, la clientèle du Moulin de Vigonac est surttout étrangère : américaine, anglaise ou russe. Alors forcément, être si bien référencé sur le web est un vrai plus pour le gérant, surtout face aux gros groupes hôteliers.

Le moulin de Vigonac pourra bientôt afficher sur sa porte, le petit macaron récompense des lauréats. Il y a en a en tout cas tout intérêt. L'an dernier, l'hôtel qui avait terminé premier sur TripAdvisor France affichait complet pour toute l'année en moins de 3 jours.