Un hôtel de luxe en plein cœur des vignobles de Mutigny

A Mutigny, près d’Epernay, le Loisium Wine and Spa a démarré son activité ce lundi 1er août avec ses premiers clients. Un complexe hôtelier 4 étoiles qui se veut au plus proche des vignobles et du champagne.

Façade du Loisium Wine and Spa de Mutigny

Le Loisium Wine and Spa a ouvert ses portes à ses premiers clients ce lundi 1er août. Situé au cœur des vignes de Mutigny, le complexe hôtelier 4 étoiles propose de nombreuses prestations : 101 chambres dont six suites, un restaurant bistronomique de 120 couverts, une piscine chauffée à 29°, un spa de 1 000m² comprenant deux saunas, un hammam et des cabines de soins, mais aussi des activités à base de dégustation de vin.

Des baies vitrées arpentent la bâtisse donnant sur des kilomètres de vignes et des champs. Le restaurant gastronomique ouvrira en octobre. Pour une nuit dans cet hôtel du groupe autrichien, du même nom, comptez minimum 185 euros.

Une chambre de l'hôtel - Loisium

Une partie du restaurant de l'hôtel - Loisium

Au catalogue : 4 000 références de champagne

Et la pépite de cet hôtel : son catalogue de champagne. Le complexe réunit 4 000 références de champagne prêtes à faire pétiller les papilles des clients. Les bouteilles sont exposées à l’accueil pour permettre à la clientèle d’examiner la diversité de la collection. "La volonté est de leur proposer une expérience oenotouristique pour une immersion totale du champagne et de la Champagne" , argumente Karine Anciaux, directrice des ventes et marketing de l’hôtel.

L’hôtel est à peine ouvert que le barman s’active déjà. Les premiers clients ont demandé une bouteille : "Les deux premières coupes de champagne servi à l’hôtel sont avec une cuvée qui a été faite avec la maison Boizel."

Bar de l'hôtel - Loisium

Une architecture qui appelle au voyage

Le bois, un élément omniprésent autour de l’hôtel. "Nous sommes vraiment sur une création en adéquation avec l’extérieur, décrit Karine Anciaux. Puis, nos ouvertures vont permettre au client de se projeter sur l’environnement. C’est vraiment une invitation au voyage, à la nature et au champagne !"

Hélène, venu tout droite des Pays-Bas, a tenu à s’arrêter quelques jours à Mutigny. "Très hype, très chic ! La vue est magnifique et l’atmosphère est formidable", s’émerveille-t-elle. Elle souhaite passer le restant de ses vacances à visiter les maisons de champagne.

Un espace détente face à la vue - Loisium

"Là je me dis qu’on ne s’est pas planté" Bernard Beaulieu, ancien maire de Mutigny

Cet hôtel, il avait remué ciel et terre pour le voir apparaître. Bernard Beaulieu, ancien maire de Mutigny de 1995 à 2014, y réfléchissait depuis déjà une vingtaine d’année à ce complexe hôtelier. Ce 1er août, son rêve s’est enfin concrétisé : "Date mémorable qui est l’issue de vingt-cinq ans dont une bonne dizaine d’années de soucis, de problème, de trahison, de remise en question, de refus de suivre un projet entre vigne et forêt… Aujourd’hui, on est un peu fébrile."

Alors quand les premiers clients, un couple hollandais, sont arrivés sur le parking, Bernard Beaulieu était ravi. "Là je me dis qu’on ne s’est pas planté, se réjouit l’ancien maire. Ça fait chaud au cœur."