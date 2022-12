Un hôtel hospitalier au monastère de l'Olivier à Château-Gontier-sur-Mayennne, de quoi s'agit-il ?

A Château-Gontier-sur-Mayenne, le monastère de l'Olivier va faire peau neuve. Voilà plusieurs mois que la dernière soeur des Augustines a quitté les lieux. Détenu par le Centre Hospitalier du Haut-Anjou, le monastère a été vendu à l'association Habitat et Humanisme contre la somme de 350.000 euros. Cette association, déjà présente à Laval, oeuvre pour sortir de l'exclusion des personnes en difficulté, précaires, isolées ou seules.

Après travaux de réfection et de rénovation, le site religieux va donc être transformé en lieu d'habitat intergénérationnel avec un hôtel hospitalier. Valérie Jacquot est la directrice de l'association Habitat et Humanisme : "il y aura un habitat collectif avec des logements autonomes et indépendants et des espaces communes pour vivre des moments de partage. Et puis on va construire un hôtel hospitalier, c'est un vrai partenariat avec l'hôpital local. L'idée c'est de proposer des chambres à des familles, qui viennent voir un proche à l'hôpital, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se loger. Et aussi de proposer des chambres à des personnes qui sortent d'une hospitalisation, qui ont besoin d'une hospitalisation à domicile et pour lesquelles les logements ne sont pas adaptés".