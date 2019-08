Un hôtel particulier de Valognes bientôt transformé en "béguinage" solidaire

"Ce n'est surtout pas une maison de retraite supplémentaire". Ces mots sont ceux de Tristan Robet, le cofondateur de l'association Béguinage Solidaire. Une association qui part d'un constat. Aujourd'hui le nombre de personnes prenant de l'âge et rejetant l'idée d'intégrer une maison de retraite tout en ayant conscience qu'elles ne sont plus tout à fait en mesure de rester seules chez elles, est en augmentation. Il faut donc trouver des alternatives.

Valognes, la taille de ville idéale

Et voici celle que propose Tristan Robet. "Nous souhaitons offrir un mode de vie qui permet aux gens d'être à la fois complètement chez eux en étant locataires de leur appartement de type T2 ou T3, tout en étant ensemble avec d'autres résidents qui partagent des espaces communs tels qu'une bibliothèque, un jardin, un atelier de bricolage". L'association Béguinage Solidaire cherche à développer cette offre dans des zones rurales et péri-urbaines et Valognes est rapidement apparue comme une ville à bonne échelle. La présence de services de santé, d'une gare, d'une offre culturelle a joué dans la décision de l'association de se pencher sur la possibilité de racheter l'hôtel Sivard-de Beaulieu.

Il y aura environ un an et demi de travaux pour aménager 18 appartements et adosser 10 maisons individuelles.

Car pour mener le projet à son terme, il fallait trouver le lieu idéal. En l'occurence, l'hôtel Sivard-de Beaulieu, propriété de l'association l'Espérance, est en vente à Valognes depuis plus de 3 ans. En pleine ville, ce vaste ensemble immobilier présente de nombreux atouts. Une promesse de vente a donc été signée et l'association Béguinage Solidaire espère devenir propriétaire et entamer des travaux dès le début 2020. "Il y aura environ un an et demi de travaux pour aménager 18 appartements dans le bâtiment du 18e siècle, et y adosser 10 maisons individuelles", précise Tristan Robet avant d'ajouter que l'investissement global représente environ 4,7 millions d'euros.

L'épargne solidaire en soutien pour financer le projet

A terme les locataires bénéficieront de loyers proches de ceux pratiqués dans le secteur locatif HLM. Ils disposeront des espaces communs du béguinage et de la présence d'un salarié cinq jours sur cinq. "C'est une personne qui sera là pour faciliter le lien entre les habitants et le reste de la ville, pour les aider à se mettre en relation avec les différentes associations culturelles...", poursuit le porteur de projet. L'objectif, c'est aussi de rester ouvert sur le reste du quartier. Par ailleurs, quatre logements seront réservés pour des handicapés. Pour les autres logements, il n'y aura qu'un seul critère d'entrée : avoir atteint l'âge de la retraite.

Pour que l'utopie devienne réalité, l'association a créé une foncière solidaire. Elle permet de faire appel à l'épargne des particuliers. Il y en aura besoin, les promoteurs du modèle aimeraient ouvrir une 100e de béguinages en France d'ici 2030.