Un hymne pour les jeunes sapeurs-pompiers de Vaison-la-Romaine

Vaison-la-Romaine, France

Ils sont jeunes et ils partagent les mêmes valeurs citoyennes de solidarité et d'engagement envers leurs concitoyens. Il ne manquait plus qu'un hymne aux Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) vauclusiens, c'est désormais chose faite. Le projet a été porté par les Jeunes sapeurs-pompiers de Vaison-la-Romaine, par le sergeant Alain Defossé responsable de l'école JSP et par Philippe Brun, un professeur de chant séduit par cette belle initiative. Le chant, aux tonalités d'un chant de la Légion étrangère, a été gravé sur CD. Il est désormais en vente au prix de 10 euros, au profit de l'Oeuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers.

130 jeunes sapeurs-pompiers en Vaucluse

Le Vaucluse compte environ 130 jeunes sapeurs-pompiers. Ils sont regroupés au sein de sept sections localisées à Bollène, Carpentras, L'Isle-sur-la-Sorgue, Orange, Pertuis, Vaison-la-Romaine et Valréas. Leur formation d'une durée de trois à quatre ans, vise à leur inculquer des valeurs citoyennes, à les sensibiliser aux risques et à leur donner les compétences pour permettre leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, voire professionnel. Leur formation est sanctionnée par le brevet national des jeunes sapeurs-pompiers.