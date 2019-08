Un Hyper U offre 100.000 euros d'invendus non alimentaires à une association, dans le Var

A Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), un supermarché offre 100 000 euros d'invendus non alimentaires à une association d'aide aux démunis. Des invendus revendus à prix cassés qui vont permettre à l'association de s'acheter un nouveau camion et d'aider des familles dans le besoin.

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, France

C'est une belle action d'un supermarché à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. L'Hyper U a offert à l'association solidaire de proximité 100 000 euros d'invendus non alimentaires. Des outils de jardins, de bricolage, des matelas, des vêtements ou encore de la vaisselle. Tous ces produits sont neufs et sont vendus à des prix très intéressants. L'argent récolté va permettre à l'association de s'acheter un nouveau camion pour collecter les denrées.

De la vaisselle, des vêtements, des matelas

C'est un défilé ininterrompu de clients dans le magasin improvisé, la présidente de l'association solidaire de proximité Nathalie Cano est aux anges : "On n'a pas de mots, on ne sait pas quoi dire parce qu'il y a un stock de 100 000 euros. On a besoin d'un camion parce que trois fois par semaines on va chercher les denrées alimentaires dans les magasins. On va pouvoir acheter un camion. et on va pouvoir aider les gens."

Il faut dire qu'ici c'est une vrai caverne d’Ali Baba, explique Nathalie Cano : "Du jardinage, de la vaisselle, des vélos, 50 euros les matelas de deux places alors que c'est 80 euros au Super U. Pour 50 euros vous avez un ensemble de table et chaises. C'est une très belle affaire" Surtout que tout est neuf, et Isabelle Apkarian, la gérante de l'Hyper U ne savait plus quoi en faire : "C'est du stock accumulé, des fins de séries qu'on ne peut plus mettre en rayon comme trois assiettes ou des articles que certains vont trouver désuets." Des invendus revendus à prix cassés dans un local de 450m² mis à disposition par les gérants de l'Hyper U.

Les clients eux repartent ravis pour le coup, Michael a acheté un porte vélo et des ampoules pour sa moto : "Ce sont des choses qui coûtent chères et là c'est à moitié prix. Je sais où va l'argent et quand je vois la quantité d'invendus et la diversité je suis surpris. On peut se poser la question dans les autres magasins où atterrissent les invendus ?" En espérant que d'autres supermarchés prennent exemple sur cette belle action

Des matelas vendus à 50 euros au lieu de 80 euros © Radio France - Romane Porcon