Un Icaunais s'attaque au Kilimandjaro pour la deuxième fois

5.895 mètres dans le viseur. Arnaud Chassery va s'attaquer, pour la deuxième fois, au Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique située en Tanzanie. Un véritable défi sportif organisé par cet explorateur et aventurier icaunais qui va retenter l'exploit toujours pour la bonne cause. Il cherche, avec différentes associations, à promouvoir l'intégration des personnes en situation de handicap. Dans cette ascension, il sera accompagné de deux jeunes adultes en situation de handicap moteur, emmenés à l'aide de joëlettes et d'une personne atteinte d'autisme.

Un habitué des aventures extrêmes

Cette ascension est prévue pour août 2024. Elle mobilisera également 50 porteurs autour de l'équipage. Mais Arnaud Chassery n'est pas à son premier coup d'essai. En 2017, il a déjà réalisé l'ascension du Kilimandjaro avec Yann Jondot, le maire d'une commune bretonne en situation de handicap. Un documentaire avait même été diffusé sur France Télévision.

Pour se préparer pour cette nouvelle aventure, Arnaud Chassery organise ce dimanche 16 octobre deux randonnées de 5 et 10 kilomètres sont organisées, à partir de 9h30 au Domaine des Sénons à Paron. Une sorte de préparation pour l'ascension autour de plusieurs associations de personnes en situation de handicap. D'autres randonnées sont prévues jusqu'en juin 2024 dont des trails et des trecks, une mise en jambe avant de s'attaquer à l'un des plus grands sommets du monde.