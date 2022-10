Un immeuble dans les jardins du quartier des Amoureux, à Nîmes ?

Début 2025, de l'autre côté de la clôture du jardin de Christian, plus de jardin mais un immeuble de 3 étages avec 12 appartements

Le quartier des Amoureux, à Nîmes, c'est un ensemble de maisons de villes collées les unes aux autres, des maisons qui ont toutes un jardin. Depuis la rue, c'est une suite de façades ; derrière, c'est un immense espace vert. Les jardins ne sont souvent séparés que par un simple grillage à poule, ce sont donc des occasions de rencontres et de discussions avec les voisins ; l'occasion aussi d'échanges de plantes, de graines. Toute une vie sociale construite à partir de ces jardins.

ⓘ Publicité

loading

Aussi l'arrivée d'un immeuble au 25, rue de la Comtesse dans ce quartier d'habitat individuel fait grincer des dents. Une douzaine d'appartements sur un terrain de 970 mètres carrés, une parcelle avec maison et jardin, maison qui sera détruite pour laisser la place à cet immeuble. Mauvais choix pour ces riverains : la rue de la Comtesse est une petite rue avec déjà des difficultés de circulation, et le secteur est en zone inondable, supprimer un jardin et rajouter du béton n'est pas une bonne idée en ces temps de réchauffement climatique disent-ils.

loading

Des riverains, pas très chauds de voir arriver ce nouvel immeuble dont la livraison est prévue pour le premier trimestre 2025, se sont réunis en collectif informel. Déjà ils ont rencontré un conseiller de la mairie. Les tracts ne vont pas tarder à tomber dans les boîtes à lettres des habitants de ce quartier dans l'idée de leur soumettre une pétition.

loading