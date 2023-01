Un immeuble de 60 logements à la place du théâtre de Verdure à La Grande Motte

A la Grande Motte, le théâtre de Verdure, sur la Place du 1er Octobre 1974 juste à côté de la mairie, sera bientôt détruit pour laisser place à des logements. En tout, 60 appartements avec au rez-de-chaussée des halles couvertes. Ce projet a été validé au dernier Conseil municipal et aujourd'hui la ville doit choisir le futur promoteur immobilier.

ⓘ Publicité

Ce théâtre d'extérieur était fermé depuis sept ans et les gradins vieillissants devenaient dangereux. "Le théâtre de Verdure n'est plus adapté à notre époque, ces gradins style échafaudages en plein cœur de ville sont inesthétiques" explique le maire Stéphan Rossignol. Dans la station balnéaire où le prix au mètre carré est le plus cher d'Occitanie, il faut prioriser des constructions abordables pour accueillir de nouvelles familles. "Ceux qui souhaitent s'installer à La Grande Motte ont des difficultés, que ce soit pour acheter ou louer. Avec ce projet, deux tiers des logements seront à des prix abordables".

Les gradins du théâtre de Verdure vont bientôt disparaitre © Radio France - Adèle Chiron

Un projet qui divise les habitants

Ce projet immobilier à la place du théâtre de Verdure, certains riverains s'y opposent. Giselle passe devant tous les jours et ne veut pas d'un immeuble à la place. "Quelle horreur, il faut arrêter de mettre du ciment" dit-elle. Pour d'autres encore sans le théâtre, tout le charme de la place du marché est perdu. Mais, Hubert assis sur les gradins, n'est pas du même avis. "Ce théâtre est passé de mode, ça ne me dérange pas qu'ils mettent des logements, au contraire".

Les travaux doivent durer environ deux ans, mais Stéphan Rossignol l'assure, si la mairie trouve un nouvel espace pour le théâtre de Verdure, il reprendra vie sous une autre forme.

loading

loading