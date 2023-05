Un immeuble du centre d'Avignon évacué après l'effondrement d'un plafond

Il n'y a heureusement pas eu de blessé. Le plafond du troisième étage du 11 rue Carnot, en intramuros d'Avignon, s'est effondré ce jeudi après-midi. L'immeuble a été évacué et les pompiers sont en train d'étudier les risques sur les immeubles voisins.

Mathieu, le propriétaire de l'appartement au deuxième étage était en train de faire des travaux au moment où le plafond s'est effondré. Il s'agit d'un immeuble inhabité et récemment vendu au détail. Il venait tout juste d'attaquer les travaux ce jeudi : "le propriétaire du troisième a fait des travaux ce matin. On suppose qu'il a touché à un mur porteur… Le plafond du deuxième s'est fissuré puis affaissé. On est vite sorti en courant, ça s'est effondré d'un seul coup. Un truc de fou", raconte-t-il.

Dans cette rue les immeubles sont presque "encastrés les uns dans les autres", témoigne une voisine.