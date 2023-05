Un immeuble évacué à Rouen après l'affaissement d'un plancher

Les sapeurs-pompiers de Rouen sont intervenus vers 10 h ce matin, rue de Lecat, après avoir reçu l'appel d'un habitant d'un immeuble. Cet homme venait de voir son plancher s'affaisser de 5 à 7 centimètres dans son appartement. Une grosse fissure a également été découverte. "J'allais rendre mon appartement et faire mon état des lieux, quand j'ai vu ce trou dans mon plancher. J'étais le dernier à habiter dans l'immeuble. Quand vous voyez la fissure à l'extérieur, ce n'est pas très rassurant", nous a-t-il confié.

Après analyse des pompiers et de l'architecte de la ville de Rouen, un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble a été posé, ainsi qu'un barriérage autour du bâtiment. L'immeuble était composé de dix logements, dont neufs inoccupés, et d'un commerce (barber) au rez-de-chaussée. Deux personnes ont été mises au chômage technique et un habitant évacué.