Un immeuble évacué d'urgence dans le centre-ville de Pau

Un arrêté d'extrême urgence a été pris pour un immeuble à Pau. Depuis le 7 septembre, l'accès au 6 rue Galos, près des Halles, dans le centre-ville, est interdit. Les abords du bâtiment sont également protégés et les places de parking privées, attenantes à l'un des murs de l'immeuble, sont inaccessibles. Des barrières ont notamment été installées pour en bloquer l'accès. La ville avait été saisie, au début du mois, par un habitant d'un immeuble voisin.

En se rendant sur place, les services de la mairie ont découvert l'insalubrité de l'immeuble, dont elle est copropriétaire. La toiture est endommagée et des tuiles menacent de tomber sur la voie publique. Les planchers sont également en mauvais état, certains se sont même effondrés. La mairie a décidé d'évacuer le bâtiment, seule une personne occupait le rez-de-chaussée et a décidé de rester à ses risques et périls.

L'accès au parking privé, jouxtant l'un des murs de l'immeuble, est également interdit © Radio France - Justine Claux

Les voisins craignent un effet domino

Sur la place Samuel de Lestapis, les habitants de l'immeuble voisin sont inquiets. "Ça fait cinq ans que j'habite ici et l'immeuble a toujours été insalubre, on ne peut pas y habiter, l'eau s'infiltre à l'intérieur, c'est dans un sale état", raconte Émilie. "C'est exactement ça, confirme Noël, un voisin. Les compteurs sont très anciens, je ne pense pas qu'ils soient à jour, personne ne peut vivre ici, c'est impossible, c'est vrai que ça fait un peu peur".

Certains craignent un effet domino en cas d'effondrement de l'immeuble. "Ça nous inquiète parce qu'on se demande si ça peut avoir des conséquences sur notre appartement, on ne sait jamais", redoute Camille. Les murs comportent bien quelques fissures structurelles "mais on est confiants, tout est sous surveillance", rassure Laurent Garcia, directeur du service hygiène et santé à la ville de Pau, en charge de la vigilance des logements insalubres.

"Nous sommes pas dans la même configuration que la rue d'Aubagne à Marseille, le risque est écarté pour la voie publique. Le danger se trouve plutôt dans des chutes de tuiles mais il n'y a pas de risque d'effondrement total de l'immeuble", précise-t-il. Un bureau d'études et un charpentier doivent désormais expertiser l'immeuble. La mairie attend de connaître les risques avant de décider des suites à donner mais "c'est probable qu'il soit démoli à terme", indique Laurent Garcia.

"L'immeuble a toujours été insalubre", raconte une voisine © Radio France - Justine Claux

Une quinzaine d'immeubles surveillés

L'immeuble de la rue Galos n'est pas le seul bâtiment en piteux état dans le centre-ville de Pau. Au total, une quinzaine d'immeubles sont actuellement sous surveillance. Des arrêtés de mise en sécurité, anciennement appelés arrêtés de péril, ont été pris, signifiant que les bâtiments comportent un désordre structurel des murs, du plancher ou de la toiture, et nécessitent une évacuation.

Depuis 2021, de nouveaux textes permettent aux villes d'agir plus vite en cas d'insalubrité. "Avant, il fallait parfois attendre une semaine avant de pouvoir évacuer un immeuble, aujourd'hui, ça prend moins d'une journée", insiste le directeur du service hygiène et santé à la ville de Pau. Les collectivités ont désormais des outils à leur disposition, "les textes nous permettent d'évacuer en extrême urgence un immeuble et de contraindre un propriétaire à entretenir et rénover un immeuble qui se dégrade, notamment grâce à des aides", ajoute-t-il.

"Mais pour agir, encore faut-il recevoir un signalement", insiste Laurent Garcia. D'après lui, de nombreux d'immeubles sont insalubres à Pau en raison de leur ancienneté mais si personne ne les signale, son service ne peut rien y faire.