Evacuation d'un immeuble à Toulouse : l'hypothèse de l'effondrement écartée

L'intervention des pompiers a démarré vers 15h30. cinq véhicules et une quinzaine d'hommes sont arrivés place des Carmes en plein centre de Toulouse pou évacuer le secteur. L'immeuble concerné se situe 17 place des Carmes. I s'y trouve un caviste et un pressing au pied, ainsi que des habitations dans les étages. le bâtiment jouxte le célèbre Bar du matin et se trouve en face du grand marché des Carmes.

ⓘ Publicité

Pas de risque structurel sur l'immeuble

D'après nos informations, c'est un professionnel intervenant ce matin dans les caves ce matin qui a donné l'alerte.

Les pompiers précisent cet après-midi qu'il n'existe pas de risque structurel selon les spécialistes qui ont réalisé les premières inspections.

Ce n'est pas la première fois qu'un immeuble présente des risques d'effondrement dans le centre-ville toulousain. En novembre 2019, le toit d'un immeuble s'était effondré rue Cujas, près de la Daurade.