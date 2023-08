Un important chantier de comblement des cavités souterraines démarre ce mercredi à Orléans

Dans cette cavité du quartier Saint-Vincent, on peut descendre jusqu'à 14 mètres de profondeur, le passage est étroit, il faut presque ramper dans les boyaux pour atteindre la carrière principale et la lampe torche est obligatoire. "On est sur un boyau qui fait trois mètres de largeur, sur deux mètres de hauteur. Et sur la carrière principale, ce sont des hauteurs de quatre à six mètres." explique Imed Ksibi, chef de projet risque et gestion de crise sur la métropole d'Orléans dans les souterrains du quartier Saint-Vincent

La carrière a été créée entre la fin du XVIIIème et le tout début du XIXème siècle. Elle a servi à l'exploitation du calcaire, les traces de pieu sont encore visibles sur les parois "On est venu retirer des blocs de calcaire de Beauce pour utiliser lors des constructions des maisons voisines. On cherchait les pierres où elles se trouvaient dans le sol."

Le calcaire présent dans la cavité souterraine a servi pour la construction des maisons voisines dans le quartier © Radio France - Antoine Vandendrische

Imed Ksibi, chef de projet risque et gestion de crise sur la métropole d'Orléans dans les souterrains du quartier Saint-Vincent © Radio France - Antoine Vandendrische

Au sol, il est également possible de voir des petites bosses dans le sable, la trace d'une culture de salade de cave "Ce qu'on appelle la barbe de capucin." détaille Imed Ksibi "Une espèce d'endive qu'on cultivait d'abord à l'air libre et une fois que ça commençait à grandir et à atteindre une vingtaine de centimètres, on coupait la base pour la replanter dans le sable que l'on retrouve ici, dans le noir avec la température constante." Sous terre, la température est de 14 degrés.

Cette carrière porte également des traces de la Seconde Guerre Mondiale où elle a servi d'abri et dans plusieurs endroits, les poutres apparentes montrent les fondations des maisons construites au début du XXème siècle.

Une parcelle où était cultivée la salade de cave dans les cavités souterraines © Radio France - Antoine Vandendrische

Un chantier de quatre mois pour protéger les habitations des risques d'effondrement

Une partie de cette carrière doit être comblée car sur certaines parois, on retrouve de la marne verte , un mauvais signe explique Imed Ksibi : "Quand on retrouve de la marne verte comme c'est le cas dans certains endroits ici, potentiellement, la couche de calcaire ne supporte plus le toit qui est au dessus donc ça risque de s'effondrer. Quand on voit ce genre de phénomène, on sait qu'il faut intervenir."

Ces comblements ont été préconisés par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement (Cerema) à la suite d'un premier effondrement qui a eu lieu en 2019 dans une zone à risque. "Dans deux rapports réalisés en 2020 et 2021 a classé 13% des carrières en état de risque." indique Olivier Geffroy, conseiller municipal en charge des risques majeurs et de la gestion de crise. Cela concerne 12 propriétaires dans le quartier Saint-Vincent.

Lorsque l'on retrouve de la marne verte dans la cavité, cela veut dire qu'il y a un risque d'effondrement © Radio France - Antoine Vandendrische

Cela va amener un chantier d'une ampleur jamais vue auparavant pour Olivier Geffroy "Toutes les cavités ne seront pas comblées mais on va faire des barrages et cibler les endroits à combler. Il faut beaucoup de volume, on va créer une base sur le parking de la rue Albert Laville, une base de chantier et une usine à ciment pour pouvoir alimenter les quatre mois de chantier. Les travaux seront concentrés sur la période de septembre à la mi-novembre, la vie du quartier sera perturbé jusqu'à la fin de l'année." Le coulis de ciment utilisé pour ces travaux est composé principalement d'eau, de sable, de ciment, 5.600 mètres cubes de ciment seront produits. Le coût de ces travaux est de près d'un million d'euros.

En tout à Orléans, il existe plus de 1.000 galeries souterraines. Et Imed Ksibi l'assure "Nous sommes loin d'avoir tout découvert. Plus tard, il faudra faire le même travail de recherches à l'ensemble de la métropole."