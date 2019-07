Un incendie provoqué par un feu d'artifice aux Andelys, dans l'Eure

2.000 m² de broussailles sont partis en fumée dans un incendie aux Andelys, dans l'Eure, samedi 13 juillet. Le feu est parti à cause du feu d'artifice tiré à l'occasion de la fête nationale.

Les Andelys, France

Un incendie s'est déclaré, samedi 13 juillet 2019 au soir, en marge du feu d'artifice tiré aux Andelys (Eure) pour la fête nationale.

2.000 m² de végétation et de broussailles sont partis en fumée. Les pompiers sont intervenus rapidement et on maîtrisé les flammes pour éviter la propagation.

De nombreuses communes de l'Eure et de la Seine-Maritime ont décidé de tirer leur feu d'artifice en avance, le 13 juillet. Pour les autres, comme Rouen et Le Havre, une carte interactive vous indique les lieux et les horaires des spectacles pyrotechniques de votre commune dimanche 14 juillet.